В Пермском университете пройдёт фестиваль ко Дню космонавтики На нём Почта России доставит космические открытки во все города мира Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

В Перми 12 апреля состоится научно-популярный фестиваль, посвящённый Дню космонавтики, а Почта России доставит все приветствия, впечатления и заметки о событиях этого дня в любую точку России и другие страны.

Фестиваль стартует в 12:00 на площадке кампуса Пермского университета (ПГНИУ). Здесь же будет работать мобильный пункт Почты России. Филателисты, посткроссеры и гости события смогут бесплатно получить, подписать и отправить тематическую карточку. Их тираж ограничен.

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

Открыточная акция проводится, чтобы популяризировать российскую космонавтику и значимые научные достижения Перми и Пермского края.

Героем космической открытки стала известный музыкант и художник Ася Фидлер. На карточке она представлена в образе Mrs Major Tom. Фестиваль в кампусе университета завершится её выступлением. Все участники увидят и услышат, как можно гармонично соединить космос, скрипку и электронную музыку в одно неразрывное целое.

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

По словам продюсера фестиваля и директора Центра общественных связей ПГНИУ Алексея Папулова, освоение космоса и Пермь связаны с момента запуска космической программы страны.

«Многие знают о разработке двигателей для космических ракет в Перми или о Беляеве и Леонове. Но прямо сейчас в Пермском университете создаётся будущее в освоении космоса: системы связи с использованием технологий фотоники, искусственный интеллект, новые материалы. Мы используем спутниковую информацию и изготавливаем оборудование для МКС. И, что очень важно, учим этому студентов», — рассказал он.

В программе фестиваля есть лекторий от экспертов ПГНИУ и Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, в рамках которого гости и участники обсудят роль космоса в философии, искусстве и литературе. Также предусмотрены экскурсии в лаборатории, где создаются технологии завтрашнего дня, мастер-классы и игры для всех возрастов, кинопоказы и космическая музыка. Её исполнение состоится с 17:30 до 18:30 на втором этаже Студклуба Пермского университета.

Таким образом, фестиваль станет возможностью всей семьёй прикоснуться к космосу в различных аспектах.

Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть в соцсетях ПГНИУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.