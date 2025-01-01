В Перми открылись новые отделения Почты России в формате «Лёгкой сети» Они работают как пункты выдачи заказов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

В Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми открылись новые отделения Почты России, которые функционируют как пункты выдачи заказов. Это формат "Лёгкой сети", который внедряется в новых микрорайонах и микрорайонах с массовой многоэтажной застройкой в разных регионах.

Новое почтовое отделение 614150 (ул. Петропавловская, 93) стало первым отделением, открытым в таком формате на Урале. Второе отделение (614108) находится в новом жилом доме по ул. Инженерной, 36. Ещё одно отделение (614013) уже работает по ул. Цимлянской, 23.

Они призваны создать новые точки контакта с клиентом в зоне шаговой доступности. Человек заказывает товары в интернет-магазине, оформляет их в корзине и выбираете адрес доставки — отделение Почты. Помимо этого, в таких отделениях можно отправить посылку и получить другие услуги. Например, оформить полис страхования жизни и здоровья, жилья или автомобиля, оплатить коммунальные услуги или штрафы ГИБДД. Услугами новых почтовых отделений могут воспользоваться как жители соседних домов, так и предприниматели.

По словам директора регуправления Почты России Наталии Дорониной, время обслуживания занимает меньше двух минут.

В новом формате для жителей крупных городов у Почты России открыты уже более 20 отделений. Аналогичные отделения сейчас работают в Екатеринбурге и Челябинске.

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