В 2024 году в Пермском крае появились 25 новых ФАПов и две врачебные амбулатории Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2024 году в Пермском крае было открыто 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две врачебные амбулатории. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Эти новые объекты здравоохранения, представляющие собой модульные конструкции, призваны обеспечить жителям сельских населенных пунктов доступ к первичной медицинской помощи и консультациям в комфортных условиях, избавляя их от необходимости посещать районные или городские больницы.

Данные объекты были созданы в рамках национального проекта «Здравоохранение», который с 2025 года продолжит свою работу в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется построить еще 10 ФАПов и 1 врачебную амбулаторию в девяти округах Прикамья.

В 2024 году за счет средств краевого бюджета были дополнительно построены два ФАПа в селах Ваньки (Чайковский округ) и Вторые Ключики (Ординский округ).

В ФАПах ведется прием пациентов, проводится диспансеризация населения, осмотр беременных акушером, а также стоматологическое лечение взрослых и детей.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что с 2020 года в Пермском крае было создано 134 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.

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