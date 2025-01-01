Около 55% жителей Перми связаны со сферой торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более половины (55%) пермяков имеют отношение к торговле: 20% работают в ней сейчас, 29% имели опыт в прошлом, а 6% временно приостановили карьеру. Об этом говорится в исследовании компания "Авито Работа".

Выяснилось, что жители Перми особенно ценят в этой сфере возможность гибкого рабочего графика (42%) и потенциал изменения зарплаты за счёт премий и объёма продаж (36%). Конкурентоспособная зарплата тоже была отмечена как значимый плюс (36%).

Опрос показал, что ретейл привлекателен не только возможностью начать карьеру без опыта (27%), но и перспективами карьерного роста (25%), стабильностью отрасли (25%) и достойной оплатой труда (25%).

Среди работающих в торговле 41% представителей массовых профессий, треть (33%) топ-менеджеров и 28% руководителей отделов, а также 22% офисных специалистов.

30% опрошенных в Перми готовы рассмотреть работу в ретейле или e-commerce. Наибольший интерес к работе в торговле проявляют топ-менеджеры (37%), руководители (33%), а также специалисты массовых (34%) и офисных профессий (30%). Чаще всего о желании работать в торговле заявляли респонденты 35-44 и 25-34 лет (по 31%), а также молодёжь 18-24 лет (30%).

Несмотря на плюсы, респонденты отмечают и препятствия для карьеры в торговле. Главные причины отказа – низкая зарплата (65%), стресс и общение с клиентами (51%), а также негативное отношение клиентов (49%).

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