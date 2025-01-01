Количество частных инвесторов в Пермском крае увеличилось за месяц на 4,5 тысячи Поделиться Твитнуть

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К концу марта 2025 года в Пермском крае насчитывалось 794 тыс. частных инвесторов, зарегистрированных на Московской бирже. Этот показатель увеличился на 4527 человек только за прошлый месяц. Активными участниками торгов акциями и облигациями на Московской бирже в марте стали 88 836 человек.

Пермский край занимает одиннадцатую позицию среди регионов России по числу физических лиц, владеющих брокерскими счетами на бирже.

Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами из Пермского края на Московской бирже, достигло 129,6 тыс.

По итогам прошедшего месяца общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 36,26 млн, а количество открытых ими счетов составило 67,14 млн.

Московская биржа является крупнейшей российской площадкой, предоставляющей широкий спектр услуг по торговле различными финансовыми инструментами. В её структуру входят центральный депозитарий и клиринговый центр, что позволяет обеспечивать полный цикл торговых и посттрейдинговых операций.

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