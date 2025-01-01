В Перми 11 апреля открылся сезон проката электровелосипедов СИМ оснастили замками Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Перми 11 апреля возобновился сезон проката электровелосипедов. Компания Whoosh начала размещение средств индивидуальной мобильности на улицах города. Об этом сообщает 59.ru. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

По аналогии с прошлым годом, парковка электровелосипедов разрешена исключительно на специально оборудованных велопарковках, отмеченных в приложении для аренды.

В Whoosh отметили, что в прошлом сезоне электровелосипеды стали популярной заменой кикшерингу, который перестал функционировать. Велосипеды частично удовлетворили потребность горожан в микромобильном транспорте, предназначенном для поездок в среднем на 10-12 км.

Сообщается, что в 2025 году электровелосипеды Whoosh в Перми оснастят замками. По завершении поездки пользователи должны будут пристёгивать велосипед тросом к велопарковке, нарушение этого правила повлечёт за собой штраф.

В Whoosh пояснили, что нововведение позволит более аккуратно размещать велосипеды на парковках, не создавая помех для других участников движения. Скорость электровелосипедов ограничена 20 км/ч. В определённых зонах, таких как бульвар Советской Армии, Компрос, Театральный сад и скверы, скорость ограничена 15 км/ч. Также существуют зоны, где езда запрещена: эспланада, парк Горького и набережная.

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