Бывший топ-менеджер пермского завода приговорён к лишению свободы в Великобритании Поделиться Твитнуть

Фото: SevastopolMedia

В Королевском суде Саутворка в Лондоне за нарушение британских санкций вынесли обвинительный приговор Дмитрию Овсянникову, бывшему руководителю Севастополя и экс-заместителю управляющего директора компании «ОДК-Пермские моторы». По информации издания «Коммерсантъ», Овсянников приговорён к заключению на три года и четыре месяца.

Ранее, с 2010 по 2013 год, Овсянников занимал пост заместителя директора управляющего директора в «ОДК-Пермские моторы». Впоследствии работал в центральном аппарате ОДК, а с 2017 по 2019 год возглавлял Севастополь в качестве губернатора. После этого занимал должность заместителя главы Минпромторга РФ, но был уволен за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска.

В августе 2022 года бывший губернатор покинул Россию, уехав в Турцию, откуда подал прошение о выдаче ему британского паспорта. Этот документ был получен им в январе 2023 года, поскольку его отец является уроженцем Великобритании, а оба его брата уже являются обладателями британских паспортов. 22 января 2024 года Овсянников был задержан на территории Великобритании по подозрению в обходе санкционного режима.

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