Для школьников посёлка Протасы под Пермью осветили дорогу до остановки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В п. Протасы Пермского муниципального округа обеспечены права несовершеннолетних на безопасное перемещение в пределах населённого пункта, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Пермском районном суде были удовлетворены требования надзорного органа о возложении обязанности на администрацию Пермского МО установить стационарное электроосвещение на участке автомобильной дороги.

Прокуратурой округа было установлено, что указанный участок протяжённостью 800 м обеспечивает подход детей к остановке школьного автобуса из жилой зоны. Отсутствие стационарного электроосвещения нарушало права школьников на безопасное передвижение по населённому пункту.

В настоящее время решение суда исполнено. Освещение установлено по всей длине участка дороги.

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