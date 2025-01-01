Большинство пермяков увольняются с работы из-за низких зарплат На втором месте конфликты с начальством Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Удержание персонала становится всё более важным. В условиях дефицита кадров адаптация новых сотрудников обходится компаниям недёшево. Сейчас как никогда важно понимать причины ухода сотрудников. Компания SuperJob провела исследование на эту тему в Перми.

Неудовлетворительная заработная плата является главной причиной поиска новой работы: 39% работающих пермяков ищут новую работу, не увольняясь со старой, из-за недовольства своим доходом.

13% респондентов выходят на рынок труда из-за конфликтов с начальством, столько же из-за отсутствия перспектив карьерного роста. Эмоциональное выгорание подталкивает к поиску новой работы 8% опрошенных, а 7% не устраивают условия труда. По 4% респондентов считают важными факторами высокую рабочую нагрузку, задержку заработной платы, стремление к переменам или неудобное расположение работы. 2% респондентов ищут работу из-за желания работать по более удобному графику или удалённо, столько же начинают искать работу из-за угрозы сокращения на текущем месте работы.

Среди других, менее распространенных мотивов, были названы наличие штрафов, конфликты в коллективе, однообразие задач, разочарование в выбранной профессии и т.д.

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