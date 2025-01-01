В Березниках Пермского края приостановлена работа сразу шести точек общепита В заведениях нарушались санитарные нормы Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Березниках сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, действуя совместно с прокуратурой, провели инспекции с выездом в четыре частных предприятия. Проверки коснулись ИП Петрошевича С.А., владеющего точкой быстрого питания «Шаурма» (ул. Мира, 82), ИП Абрамова А.В. с аналогичным заведением «Шаурма» (ул. Строгановская, 23), ИП Имомудинова М.М., управляющего объектом «Лаваш из тандыра» (ул. Челюскинцев, 12), и ИП Лоптевой Г.В., хозяйки сети кафе «Чебуреки» С пылу с жару!» (ул. Мира, 84б, ул. Карла Маркса, пр. Ленина, 50).

В ходе проверок выявлены нарушения санитарных норм, в частности: отсутствие исправных систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения; недостаток оборудования для мытья рук, посуды, инвентаря и тары; отсутствие отдельного туалета для персонала с раковиной; отсутствие ежедневной регистрации температурных показателей в холодильниках; ненадлежащая маркировка уборочного инвентаря; неудовлетворительное состояние чистоты помещений и дефекты отделки; отсутствие регулярного осмотра сотрудников на наличие заболеваний.

Роспотребнадзором были составлены протоколы о временном приостановлении деятельности упомянутых ИП в сфере общепита и направлены в судебные инстанции.

По решению суда работа кафе «Шаурма» на ул. Мира, 82 и трёх точек «Чебуреки» С пылу с жару!» была приостановлена на 30 дней. Деятельность кафе «Лаваш из тандыра» остановлена на 45 дней, а «Шаурмы» по ул. Строгановской, 23 — на 80 дней.

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