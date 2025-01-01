В Перми суд признал байкера виновным в аварии, в которой пострадала девушка-пассажир Его приговорили к трём годам принудительных работ Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Ленинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, признанного виновным в нарушении ПДД, что повлекло тяжкий вред здоровью. Преступление квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года осужденный, не имя прав на управление мотоциклом, перевозил на нём свою знакомую. В результате небезопасного манёвра он потерял управление, что привело к падению мотоцикла и последующему столкновению с бордюром. В результате ДТП пассажирка получила серьёзные травмы.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы, заменив их на 3 года принудительных работ в исправительном центре.

Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального ущерба был удовлетворён на сумму 1,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.