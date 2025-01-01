Более 40 нарушений допустили арендаторы муниципальных участков в Перми Поделиться Твитнуть

С целью контроля соблюдения арендных соглашений и соответствия нормам земельного права, с января по март 2025 года была осуществлена проверка 271 участка земли, сданного в аренду гражданам и организациям администрацией Перми.

Планово проверили 181 участок на соответствие целевому назначению, соблюдение сроков освоения и сохранение границ. Выявлены нарушения условий договоров на 17 участках, в основном связанные с неосвоением земли под строительство, с самовольным изменением границ и использованием не по назначению.

Внепланово проверено 90 участков, арендованных под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и автостоянки. В ходе этих проверок обнаружено ещё 25 нарушений.

Всем арендаторам, не выполняющим условия договоров, направлены уведомления о необходимости устранения выявленных недочётов в установленные сроки. В департаменте напоминают, что в случае неисполнения предписаний договор аренды может быть аннулирован.

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