За нарушение санитарных норм в Перми закрыли кофейню «#Вротмнекофе» Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Внеплановая инспекция, проведённая сотрудниками пермского Управления Роспотребнадзора в заведении общепита «#Вротмнекофе» (Пермь, ул. Крупской, 40), выявила серьёзные нарушения санитарных норм.

Как рассказали в ведомстве, в процессе проверки были обнаружены существенные недостатки в организации производственного процесса. В частности, не соблюдалась последовательность технологических этапов при приготовлении пищи, допускалось пересечение потоков чистой и грязной посуды. Изготовление блюд велось без надлежащей технологической документации. Не были созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Кроме того, к работе допускались сотрудники, не прошедшие обязательные медицинские осмотры.

Инспектор РПН составил протокол о временном прекращении деятельности ИП Муртазина Д.Ф. в кофейне «#Вротмнекофе» и передал материалы дела в Мотовилихинский районный суд.

Решением суда ИП Муртазина Д.Ф. признали виновным и приостановили работу кофейни на 30 суток.

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