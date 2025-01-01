В Прикамье простятся с двумя участникам СВО Александра Плотникова и Михаила Поносова похоронят на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время проведения спецоперации погибли двое военнослужащих из Сивинского округа округа: 24-летний Александр Плотников и 42-летний Михаил Поносов. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Отмечается, что Александр Плотников погиб 30 марта этого года под Андреевой Красноармейского района, а Михаил Поносов — 29 марта.

По данным администрации, с церемония прощания с Михаилом Поносовым состоится в посёлке Северный Коммунар, а с Александром Плотниковым — в селе Кизьва.

Администрация Сивинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших бойцов.

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