Учеников пермской IT-школы познакомили с квантовыми технологиями «Урок цифры» посетили более 80 ребят Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

Принципы работы квантовых технологий и их применение для создания новых материалов стали основной темой очередного «Урока цифры». С квантовыми вычислениями и материалами будущего познакомились свыше 80 учеников пермской IT-школы.

Экспертами занятия выступили министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и доктор физико-математических наук, профессор и главный научный сотрудник НИИ радиофотоники и оптоэлектроники Виктор Криштоп.

По словам Петра Шиловских, квантовые вычисления являются одним из перспективных направлений в современной науке.

«Понимание основ этой технологии поможет школьникам лучше ориентироваться в будущем и, возможно, выбрать карьеру в этой области», — подчеркнул он.

Виктор Криштоп, в свою очередь, рассказал школьникам о фотонике и фотонных квантовых технологиях, которые «позволяют значительно повысить скорость выделений, что меняет многие аспекты нашей жизни уже сейчас, от медицины до энергетики».

Напомним, что всероссийский проект «Урок цифры» проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных». Уроки проводятся в очном формате, также к занятиям могут присоединиться все желающие на сайте проекта, где собраны видеоуроки и методические рекомендации для детей и их родителей.

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