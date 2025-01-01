«ЭнергосбыТ Плюс» составил «антирейтинг» УК и ТСЖ Прикамья В него вошли организации, завершившие I квартал 2025 года с самыми высокими долгами за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс» по итогам первого квартала 2025 года. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов.

Лидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК «Выбор» (г. Лысьва) (ИНН 5918216796), чья задолженность превышает 8 млн руб.; пермское ООО «Управляющая компания Камские огни» (ИНН 5906171798) с долгом в 1,24 млн руб. и УК «Профи-М» (ИНН 5906116148) — 1,18 млн руб.

Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали краснокамское ТСЖ «Гознак-1» (ИНН 5916019577) — 5 млн руб., пермские «Геологов,11/2» (ИНН 5905253889) — 3,5 млн руб. и ЖСК № 65 (ИНН 5905098055) — 3,4 млн руб.

Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 14,5 млн руб., ТСЖ — 31,2 млн руб.

«Мы обращаемся к руководителям управляющих компаний и ТСЖ, фигурирующих в антирейтинге, и напоминаем о недопустимости накопления задолженности за потреблённые ресурсы. Качественная работа управляющих организаций по обеспечению жителей комфортными условиями проживания предусматривает своевременность оплаты коммунальных ресурсов. Это основа стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства», — подчёркивает Евсей Петров, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

С полным списком должников можно ознакомиться в таблицах ниже.

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