На станции Оверята в Пермском крае под поезд попал мужчина Погибший не заметил приближающийся состав Поделиться Твитнуть

РЖД

В Пермском крае расследуют инцидент с травмированием человека на железнодорожных путях.

Как рассказали в Пермском следственном отделе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, вечером 10 апреля 2025 года на станции Оверята Свердловской железной дороги поезд смертельно травмировал местного жителя. Пострадавший пересекал ж/д пути и не обратил внимания на приближающийся поезд.

Инициирована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Сотрудники следкома проводят необходимые проверочные действия и устанавливают все детали произошедшего, заявили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

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