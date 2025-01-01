За рекордную цену в Перми выставлено на продажу коммерческое помещение Продавец акцентирует внимание на выгодном местоположении объекта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми выставлено на продажу коммерческое помещение по беспрецедентной цене 417 тыс. руб. за 1 кв. м. Объявление о продаже объекта недвижимости размещено на популярной онлайн-платформе.

Речь идёт о помещении на первом этаже здания по ул. Пермской, 86. Площадь объекта составляет 368,7 кв. м, и продавец оценил его в 154,7 млн руб. И это без отделки.

Среди особенностей лота отмечаются панорамные окна с выходом во внутренний двор, высокие потолки (3,4 м) и отдельный вход с ул. Пермской. Завершение строительных работ на объекте запланировано застройщиком на конец текущего года.

Продавец акцентирует внимание на выгодном местоположении объекта — в самом центре города, на пересечении Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Пермской, в непосредственной близости от административных и культурных учреждений.

Напомним, на участке по ул. Пермской, 86 ООО «СЗ «Пермская» возводит элитный дом «Строганов». Учредитель компании Илья Волков является также совладельцем Пермского стекольного завода, строительной компании «Ливингстон строй», учредителем управляющей компании гостиничного комплекса «Стар» (Star Group Hotels в Перми) и ООО «СЗ «Леонова».

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