Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми выступят балетные звёзды первой величины Стал известен примерный состав юбилейного вечера Владимира Васильева Поделиться Твитнуть

Кимин Ким — лауреат «Арабеска–2012»

Никита Чунтомов

На юбилейном вечере народного артиста СССР и России Владимира Васильева в Пермском театре оперы и балета 23 мая выступят звёзды Мариинского и Большого театров, победители «Большого балета» и лучшие «выпускники» конкурса «Арабеск».

Программа юбилейного гала-концерта ещё формируется, но «Новому компаньону» стало известно, что подтверждено участие одного из лауреатов Гран-при «Арабеска» – Кимина Кима. За всю историю конкурса Гран-при был присуждён всего четыре раза, и каждый раз это было сенсацией. Из всех участников «Арабеска» на сегодняшний день Кимин Ким, ставший после успеха на пермском конкурсе 2012 года премьером Мариинского театра, является наиболее «горячей» звездой в мировом балете. На юбилейном вечере Владимира Васильева он выступит в дуэте с не менее блестящей балериной – Ренатой Шакировой, с которой вместе он в 2016 году стал победителем «Большого балета».

Подтверждено и участие в гала-концерте премьера Большого театра Владислава Лантратова. Известно, что он выступит в дуэте, однако имя партнёрши ещё уточняется.

Кроме того, подтверждено участие звёзд пятого сезона «Большого балета» – Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева из Челябинского театра оперы и балета. Кубаныч Шамакеев был признан лучшим танцовщиком телевизионного конкурса.

Среди звёздных участников – Лаура Васконселос и Педро Сеара, бразильцы, работающие в Самаре, а также, как уже сообщалось, хореограф и танцовщик Александр Могилёв и солистка Мариинского театра, выпускница Пермского хореографического училища, лауреат «Арабеска» Валерия Кузнецова.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.