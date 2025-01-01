На чугунно-литейном предприятии в Прикамье тяжело травмирована сотрудница Поделиться Твитнуть

Инспекция труда Пермского края начала выяснение причин серьезного инцидента, случившегося с сотрудницей чайковской компании «ЛИТ», чья основная деятельность — производство чугунных изделий.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 8 апреля в 15:25 работница 1975 г.р., занимавшая должность выбивальщика отливок, сорвалась с двухметровой алюминиевой лестницы и получила множественные травмы (закрытые переломы ребер, левосторонний пневмоторакс и закрытый перелом левого внутреннего мыщелка большеберцовой кости со смещением, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью).

Сейчас идёт формирование комиссии для расследования происшествия, проводятся опросы свидетелей, пострадавшей и ответственных лиц, изучаются документы, относящиеся к работе сотрудницы. Кроме того, в отношении ООО «ЛИТ» инициирована внеплановая проверка. В случае выявления нарушений трудовых норм будут применены меры административного воздействия, заявили в инспекции.

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