Специалисты рассказали о радиационной обстановке на территории Прикамья в марте Поделиться Твитнуть

Согласно результатам мониторинга и контрольно-надзорных мероприятий, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в марте 2025 года, радиационная ситуация в регионе характеризуется как устойчиво благоприятная.

В рамках социально-гигиенического мониторинга осуществлялся ежемесячный контроль мощности дозы гамма-излучения на открытых участках местности в семи населённых пунктах: Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

В марте 2025 года радиационный фон в Пермском крае признан удовлетворительным: показатели мощности дозы гамма-излучения на открытой территории не превысили установленные гигиенические нормативы для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час), находясь в диапазоне от 0,1 до 0,17 мкЗв/час, говорится в информации ведомства.

Природные и техногенные радиационные аномалии не зафиксированы.

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