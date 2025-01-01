Суд приостановил работу кафе «Шаверма № 1» в Горнозаводске на 15 суток Поделиться Твитнуть

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В ходе совместной выездной инспекции, проведённой сотрудниками Восточного территориального отдела краевого управления Роспотребнадзора и прокуратурой Горнозаводска, была осуществлена проверка деятельности ИП Джафарова О.З.О. в его нестационарном пункте питания «Шаверма № 1» (Горнозаводск, ул. Свердлова, 62).

По итогам инспекции были выявлены многочисленные отклонения от санитарных норм и правил. Для предотвращения потенциальной опасности для здоровья населения специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном приостановлении работы предприятия.

Документы по данному делу были переданы в Горнозаводский городской суд. Судебным решением от 10 апреля работа нестационарного пункта питания была приостановлена на 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального управления РПН.

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