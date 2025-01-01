В филиале «ПМУ» «Уралхима» в тестовом режиме открылась обновлённая столовая Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Здание столовой филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» запущено в тестовую эксплуатацию после реконструкции в рамках корпоративной программы по улучшению бытовых условий для сотрудников на предприятиях Группы.

Внутри корпуса проведён ремонт, установлено современное кухонное оборудование, в обеденном зале — новая мебель. Они отвечают всем стандартам качества и безопасности. Продолжается оформление фасада корпуса и благоустройство прилегающей территории.

С мая 2024 года столовая «ПМУ» закрылась на реконструкцию. В корпусе общей площадью 1000 кв. м была произведена перепланировка, обновлён интерьер обеденного зала на 90 посадочных мест. В оформлении преобладает светлая цветовая гамма с использованием натуральных природных оттенков дерева, травы и камня. Меню ежедневно обновляется и содержит как высококалорийные позиции, так и диетические блюда. В этом же здании магазин преобразован в кафетерий, где есть возможность присесть и перекусить.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Комфортные социально-бытовые условия особенно актуальны для персонала, обеспечивающего непрерывное производство продукции. «Уралхим» это понимает, поэтому на предприятиях Группы, включая «ПМУ», реализуются проекты развития бытовой сферы. При реконструкции столовой нашей целью было создать современное пространство, где сотрудникам было бы приятно проводить обеденный перерыв. Мы стремимся к тому, чтобы удобная рабочая среда была нашим конкурентным преимуществом.

Пакет корпоративных льгот для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» включает дотацию на питание, которая составляет 190 руб. в смену. Её можно использовать в столовой или магазине предприятия.

Реконструкция столовой — это один из проектов развития бытовой сферы филиала «ПМУ», среди которых за последние годы можно также перечислить строительство корпуса бытовых помещений, реконструкцию проходной и обустройство комнат приёма пищи в цехах.

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