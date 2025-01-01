Перевозчик закупил газовые ЛиАЗы для работы на трёх автобусных маршрутах Перми Ещё 20 новых автобусов-«гармошек» выйдут на маршрут №53 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, готовясь к исполнению новых контрактов, частные перевозчики закупают современный подвижной состав.

Так, компания «Дизель» приобрела 12-метровые автобусы ЛиАЗ, работающие на газовом топливе. Кроме того, планируется получение 20 сочленённых автобусов («гармошек»). Новые ЛиАЗы будут курсировать по маршрутам №32, 77 и 78 с наступлением летнего сезона, а «гармошки» будут задействованы на маршруте №53.

Как сообщил Андрей Биневский, руководитель «Дизеля», первые пять современных низкопольных автобусов уже доставлены в автопарк. Они оснащены навигационной системой, большим числом устройств для оплаты проезда, системой кондиционирования, мультимедийными экранами и стеклопакетами.

Компания предполагает ввести в эксплуатацию часть техники досрочно, после завершения установки дополнительного оборудования.

Стоит отметить, что «Дизель» осуществляет деятельность на пермском рынке более двух десятилетий, обслуживая маршруты №5, 7, 12, 16, 18, 21, 39, 41, 44, 48, 46, 49, 54, 58, 73. В текущем году перевозчик начнёт работу на маршрутах №32, 53, 77 и 78.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.