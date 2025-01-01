В Прикамье местный житель на УАЗе пытался задавить студентов и пырнул одного ножом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

На севере Пермского края ссора в баре п. Рябинино Чердынского округа едва не закончилась трагедией. Причиной стал конфликт между 28-летним жителем Чердыни и компанией студентов.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, мужчина подрался со студентами, а после этого, решив отомстить, сел за руль своего УАЗа и пытался задавить обидчиков. Студенты разбежались, но мужчина догнал одного из них, избил и порезал ножом.

Пострадавшим оказался несовершеннолетний молодой человек. В настоящее время он лечится в больнице. Напавшего уже задержали правоохранители.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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