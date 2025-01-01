В Пермском крае на Камском водохранилище официально началось половодье Ситуация находится под контролем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, на Камском водохранилище официально началось половодье. Ситуация находится под контролем, затопленных территорий не зафиксировано. Отмечается подъём уровня воды и постепенное освобождение рек от ледяного покрова.

В ведомстве отметили, что сочетание резкого, но кратковременного потепления и последующего снижения температуры может привести к увеличению продолжительности половодья. Ключевое значение для его развития будут иметь погодные условия, складывающиеся во второй декаде апреля.

В настоящее время специалисты МЧС основные усилия сосредоточили на реализации мер по предотвращению негативных последствий весеннего половодья и смягчению их воздействия. Они осуществляют мониторинг паводковой ситуации с использованием систем космического наблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве заявляют, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, в Пермском крае достаточно сил и средств для реагирования на любой сценарий развития событий. Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) располагает группировкой численностью более 9 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники.

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