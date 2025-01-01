Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ предоставили информацию о сроках окончания относительно прохладного периода в Пермском крае.

Согласно прогнозам, после морозной ночи 11 апреля, когда в южных и восточных районах региона температура опустилась до -6˚, днём воздух прогреется лишь до +3…+8˚ по области, в Перми — до +7˚.

В ночь на 12 апреля ожидается незначительное повышение температуры: до -5˚ по краю и до -2˚ в Перми. Днём при переменной облачности столбик термометра поднимется до +6…+11˚ по региону, в Перми — до +10˚. Потепление будет сопровождаться сильным юго-западным ветром до 17 м/с.

В ночь на воскресенье через территорию края с запада на восток пройдёт холодный фронт, он принесёт новые снегопады. В северных и северо-западных районах возможно увеличение снежного покрова на 2-4 см. Температура воздуха ночью будет около 0˚, на северо-западе — до -3˚. Днём приток холодного воздуха продолжится, и на севере края температура не превысит +2˚ с небольшим мокрым снегом, на крайнем юге потеплеет до +7˚. В Перми вероятен мокрый снег при температуре до +3˚.

В понедельник, 14 апреля, сохранится влияние умеренно холодной воздушной массы. Ночью температура воздуха по краю составит от 0 до -5˚, в Перми — до -3˚. Днём ожидается потепление до +7˚ по региону и около +6˚ в Перми.

Существенное потепление до +15˚ прогнозируется 15 апреля. Тёплый воздух придёт из Южной Европы. Однако, по предварительным данным, период тепла будет кратковременным — всего 1-2 дня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.