За год чистая прибыль птицефабрики «Пермская» упала на 77,9% Выручка предприятия незначительно выросла Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

АО «Агросила птицефабрика Пермская» опубликовало свой финансовый отчет за минувший год. Согласно информации, размещённой на ресурсе БФО, выручка компании в 2024 году составила чуть более 6 млрд руб., что на 3,3% больше, чем в за предыдущий год — 5,8 млрд руб.

Однако чистая прибыль птицефабрики серьёзно сократилась чистая прибыль — с 652,3 млн руб. в 2023 году до 144,1 млн руб. в прошлом. В то же время если сравнить этот показатель с 2022 годом предыдущим годом, то ранее отмечался рост на 165,9%: с 245,3 млн руб. до 652,3 млн руб.

Стоит отметить, что за последние пять лет выручка птицефабрики выросла практически на 2 млрд руб. Так, в «ковидном» году она составила 4,1 млрд руб., после чего постепенно повышалась, а по итогам 2024 года составила более 6 млрд руб.

Напомним, в конце прошлого года Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление АО «Агросила Птицефабрика Пермская» о признании недействительным решения налогового органа о доначислении около 39 млн руб. НДС, штрафов и пеней. Спор между ФНС и птицефабрикой начался ещё в 2022 году. По результатам проверки деятельности АО за 2015-2017 годы налоговая обнаружила, что организация вела с ООО «ТК «Стиль», «Спарта», «Агроком» и «Родина», применяющие специальные налоговые режимы, формальный документооборот. Компании по документам поставляли предприятию товары сельхозназначения, что позволило ему снизить налогооблагаемую базу за счёт вычета НДС. При этом ФНС посчитало, что указанные фирмы услуг не оказывали, а товар фактически поставляли другие организации.

Позже ведомство снизило налог на 6,5 млн руб., пени — на 1,5 млн руб. АО обратилось в суд, однако в первой инстанции ему отказали в удовлетворении требований, затем кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, и в декабре арбитраж удовлетворил требования на сумму ранее сниженных штрафа и пени.

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