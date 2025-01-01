Общегородской субботник в Перми пройдёт 19 апреля Принять участие в нём могут все желающие Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Мэр Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале сообщил, что в этом году общегородской субботник состоится 19 апреля. По традиции к нему присоединяются сотрудники администрации Перми, депутаты разных уровней, предприятия, общественные организации и жители города.

Первые субботники уже прошли в Свердловском, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах. Активисты территориальных общественных самоуправлений совместно с жителями убирают придомовые территории и общественные пространства. В Индустриальном районе администрация организовала мероприятия по уборке аварийных и сухостойных деревьев на ул. Мира. В Дзержинском районе активисты ликвидировали стихийную свалку по ул. Желябова, в Ленинском районе убрали мусор по ул. Эпроновской.

Также в рамках проекта «Пермь в порядке» подрядчики осуществляют комплексную уборку улично-дорожной сети. Во всех районах города чистят ограждения, бордюры, остановочные павильоны, убирают смёт с дорог и мусор. Кроме того, ведутся работы по комплексной уборке объектов озеленения общего пользования.

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