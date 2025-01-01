Пермские врачи спасли девушку с очень сложными травмами Она прошла лечение и реабилитацию в трёх медучреждениях краевой столицы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Врачи ГКБ им. М. А. Тверье и Краевой детской клинической больницы (КДКБ) спасли жизнь девушке с полученными из-за несчастного случая очень сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга.

В крайне тяжёлом состоянии школьница была госпитализирована в травматологическое отделение ГКБ им. М. А. Тверье, откуда после стабилизации её перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 КДКБ. Врачи выявили тяжёлую сочетанную кататравму с повреждением головного и спинного мозга, органов грудной клетки, костей позвоночника, конечностей, таза.

«После предоперационной подготовки успешно выполнена сложнейшая операция, включая стабилизацию позвоночника специальной системой. В нашей практике кататравмы такого характера и масштаба, к счастью, встречаются редко. Позже динамика улучшилась, девочка пошла на поправку», — рассказывает главный детский нейрохирург Пермского края, заведующий отделением нейрохирургии КДКБ Владимир Крылов.

Первый этап реабилитации девушка прошла первый 11-дневный курс реабилитации в Детской клинической больнице № 13, показавший значительные результаты. Через два месяца ей предстоит второй курс реабилитации. Врачи совместно с пациенткой определили задачи последующих этапов: сначала научиться уверенно и длительно ходить, а к концу года начать бегать.

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