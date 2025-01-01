Средняя цена нового авто в Прикамье составила более 2,6 млн рублей Стали известны автомобили, больше всего подешевевшие в первом квартале Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Авто» проанализировали средние цены на новые автомобили и машины с пробегом, которые были самыми популярными у пермяков в первом квартале этого года.

Как отмечается в исследовании, средняя цена нового авто за этот период составила 2 629 900 руб. Больше всего в цене упали Hyundai (-20,9%) и OMODA (-4,8%).

Из наиболее популярных у пермяков машин больше всего подешевел Chery Tiggo 4 Pro. Его цена снизилась на 19,9%, составив 1 млн 970 тыс. руб. Средняя цена «Москвича 3» уменьшилась на 5,9%, а китайского Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1%.

Стали доступнее Hyundai (потерял по сравнению с прошлым годом 16,9% от стоимости) и Kia (-16,1%), а также Chevrolet (-10,3%).

На вторичном рынке цены на авто также снизились. В частности, наиболее выгодной по сравнению с предыдущим годом оказалась покупка Kia Rio: он подешевел на 14,4%. Доступнее стали Hyundai Solaris (-13,1%) и LADA Kalina (-9,1%). Снизилась цена и на автомобили Chevrolet Niva (-8,7%) и LADA Priora (-6,2%).

Топ моделей по снижению средней цены. Данные за I квартал 2025 года и I квартал 2024 года.

Авито Авто

Как отмечают эксперты, цена автомобиля — это комплексный показатель, и он зависит не только от стоимости конкретной модели, но и от баланса спроса и предложения на рынке, а также затоваривания складов дилеров и других факторов.

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