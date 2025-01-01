В региональном этапе «Учитель года — 2025» победительницей стала педагог пермской школы №101 Кристина Обухова представит Прикамье в финале конкурса в Москве Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми подведены итоги регионального этапа конкурса «Учитель года — 2025», который в этом году проходил под девизом «Наследие Великой Победы» и объединил 125 участников.

На торжественной церемонии закрытия объявили призёров и победителей в шести номинациях. Абсолютной победительницей стала учитель истории, обществознания и права пермской школы № 101 Кристина Обухова. В рамках конкурса она провела урок обществознания, посвящённый роли науки в развитии общества, и воспитательное событие, где рассказала о вкладе жителей Перми в Победу в Великой Отечественной войне. Педагог была признана лучшей в номинации «Учитель общего образования».

Кристина Обухова из рук министра образования и науки Раисы Кассиной получила главный приз и статуэтку пеликана — символа конкурса. Также победителю полагается премия губернатора Пермского края в размере 500 тыс. руб. и право представить регион в финале конкурса «Учитель года России», который пройдёт в Москве в начале октября.

В номинации «Педагог дошкольного образования» победителем стала воспитатель детского сада «Сказка.ру» Перми Анна Заякина; «Педагог дополнительного образования» — педагог дополнительного образования центра детского творчества «Ритм» Перми Виталий Тарасов; «Педагог обучающихся с ОВЗ» — учитель-логопед детского сада №36 «Звоночек» Чайковского округа Наталья Хабарова; «Специалист в области воспитания» — советник директора по воспитанию школы № 108 Перми Анастасия Кайгородова.

Впервые в этом году была введена номинация «Учитель основ безопасности и защиты Родины». В ней лучшим стал учитель основ безопасности и защиты Родины Фроловской школы «Навигатор» Сергей Пьянков.

Все победители получат региональную премию в размере 75 тыс. руб., призёры — по 50 тыс. руб., финалисты — по 20 тыс. руб.

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