Экспозиции музея «Пермский период» изготовит московское ООО «Атомэкспо» Компания выиграла конкурс, предложив выполнить работу за 279,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

ООО «Атомэкспо» из Москвы, специализирующееся на информационной и выставочной деятельности в атомной отрасли, выиграло тендер на создание экспозиции для музея «Пермский период». При начальной стоимости контракта в 294,2 млн руб. компания предложила 279,5 млн руб.. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно техническому заданию, выставка будет располагаться на территории завода им. Шпагина. В обязанности исполнителя входит организация выставочного пространства, включая размещение экспонатов и необходимого оборудования, а также создание мультимедийных сценариев.

Главная экспозиция будет состоять из десяти залов, посвящённых различным темам: от геологии Земли и истории науки до Пермского моря, пещер, древних ящеров, вымирания видов, плейстоцена, космоса и перспектив будущего. Помимо основных залов, на территории музея будут оборудованы детский центр, тематический парк, магазин сувениров и сенсорная комната.

Московское ООО «Атомэкспо» было основано в 2005 году и специализируется на организации выставок и конференций. Доход компании за 2024 год составил 2,2 млрд руб. Компания участвовала в 540 государственных контрактах на общую сумму 6,9 млрд руб.

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