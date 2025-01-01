В Прикамье в ДТП попал пассажирский микроавтобус
По предварительным данным, никто не пострадал
На автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь днём 10 апреля пассажирский микроавтобус «Ивеко» попал в аварию. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
По данным ведомства, ДТП произошло около 13:00 на 43 км трассы в Пермском округе. Водитель не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет. Сколько человек было в это время в салоне, не уточняется.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.
Как ранее писал «Новый компаньон», в конце марта было завершено предварительное расследование уголовных дел, проводимое следственным отделом по городу Добрянка СУ СК РФ по Пермскому краю, в отношении двух 63-летних жителей Перми и Полазны. Им предъявили обвинения в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. В этих авариях погибли два ребёнка.
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