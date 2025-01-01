В Перми в восьмой раз пройдут «Игры победителей» В них примут участие порядка 60 подопечных фонда «Берегиня» Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Мингазов

Фонд «Берегиня»

В этом году спортивные состязания «Игры победителей» (6+) для ребят, перенёсших онкологические заболевания, впервые будут объединены общей тематикой — космоса. Также к празднику присоединится онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза.

В четверг, 17 апреля, в СК им. Сухарева порядка 60 подопечных фонда «Берегиня» будут соревноваться в шести видах спорта: «Бег по Млечному пути» (60 м), «Ходьба по звёздам» (60 м), «Бочче среди планет», настольный теннис «Перебрось Меркурий», стрельба в «Звёздном тире» и Межгалактический мини-футбол. По словам руководителя проекта Татьяны Пронько, всё, включая оформление площадки, мастер-классы, сюрпризы и подарки, в честь Дня космонавтики будет связано с космосом.

В этот день праздник пройдёт и в онкогематологическом центре краевой детской больницы. Маленьким пациентам передадут видеопривет с площадки соревнований, а фонд «Берегиня» в очном формате проведёт для них интерактивную настольную игру. Все ребята из онкоцентра получат приглашение на следующие Игры. Как подчёркивают организаторы, это знак веры в то, что они справятся с болезнью и присоединятся к тем, что прошёл через эти тяжёлые испытания.

Директор фонда Татьяна Голубаева объясняет, что за праздником скрывается мощный реабилитационный эффект.

«Игры дают ребятам возможность поверить в себя, показывают родителям, что их ребёнок, возможно, только-только оправившийся после болезни, уже способен на многое. Мы не устанем повторять: после истории болезни начинается история побед! И наши подопечные каждый год доказывают это своими свершениями», — рассказала Татьяна Голубаева.

Посетить «Игры победителей» и помочь создать для детей атмосферу праздника могут все желающие. Мероприятие начнётся 17 апреля в 10:00 в СК им. Сухарева, вход свободный. Для детей на площадке будут действовать мастерские, зоны для творчества и настольных игр.

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