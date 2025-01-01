«Партдесант» проверил ход работ на объектах народной программы в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Представители партии контролируют строительные и ремонтные работы, которые начались по наказам избирателей в рамках народной программы «Единой России».

Строительство дома культуры в п. Кормовище Лысьвенского муниципального округа находится на личном контроле депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Шулькина. Парламентарий совместно с главой округа Никитой Федосеевым регулярно выезжает на объект и в составе групп «партийного десанта».

На сегодняшний день работы на объекте идут полным ходом: специалисты заканчивают внутреннюю отделку здания, проводят электрику и укладывают плитку. Строительство проекта планируется завершить уже к лету этого года — новый клуб станет прекрасным подарком для посёлка.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Ещё один объект мониторинга в Кормовище — это ФАП. Он функционирует с 2019 года, в помещении чисто и тепло, все необходимые услуги населению оказываются.

«Партдесант» Орджоникидзевского района Перми под руководством депутата Пермской городской думы Эдуарда Гараева и при участии представителей ООО СК «Техстрой» и руководителя проекта Дмитрия Большакова провели выезд на объект строительства нового спортзала для МАОУ «СОШ № 79». На данный момент заключён контракт. С директором школы была обсуждена дорожная карта реализации проекта, чтобы новый спортзал появился в срок и соответствовал всем современным требованиям.

«Партдесант» Добрянского муниципального округа под руководством исполнительного секретаря местного отделения партии Андрея Алексеева проинспектировал состояние стадиона «Добрянка». Для приведения стадиона в нормативное состояние был заключён муниципальный контракт. Работы будут выполнены до 15 октября 2025 года. В данный момент уже согласованы объёмно-планировочные решения административного здания, проводится топографическая съёмка, а также оформляется разрешение на земельные работы для проведения изысканий.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Партийный десант» местного отделения партии Мотовилихинского района Перми проверил ход работ по ямочному ремонту. В состав мониторинговой группы вошли активисты штаба общественной поддержки «Единой России», представители администрации Мотовилихинского района и МКУ «Содержание объектов благоустройства» Мотовилихинского района.

Подрядная организация «ТехДорГрупп» приступила к ремонту дорог в районе, и ежедневно работники компании укладывают порядка 10 тонн асфальтобетонной смеси, обеспечивая качественное восстановление дорожных покрытий. Повреждённые участки предварительно подвергаются фрезеровке, после чего на очищенную поверхность наносится свежий асфальт. Ямочный ремонт — один из ключевых этапов поддержания дорожной инфраструктуры в хорошем состоянии, который позволяет избежать аварийных ситуаций и повысить комфортность передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов. На сегодняшний день завершён ремонт улиц Ивана Франко, Кузнецкая, КИМ, Тургенева, Грибоедова, 1905 года, Целинная, Восточный обход, Степана Разина, Ивановская, Хрустальная. Своевременные работы по ремонту и поддержанию дорожного покрытия являются основой по предотвращению более серьёзных и затратных разрушений в будущем. Данные меры помогают сохранить не только сами дороги, но и улучшить безопасность передвижения для всех участников дорожного движения.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта депутаты и активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства/ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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