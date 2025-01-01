Пермский завод УЗПМ представил материалы «Бионорд» на крупнейшей выставке ЖКХ в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), одно из ведущих предприятий Прикамья, на днях продемонстрировал современную линейку реагентов «Бионорд» на XXI Международной выставке «ЖКХ России» в Санкт-Петербурге.

Мероприятие, длившееся три дня, привлекло более 7 тыс. посетителей из 11 стран мира, которые обсудили новые подходы к развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению эффективности обслуживания городских пространств.

Специалисты УЗПМ представили сразу несколько типов противогололёдных материалов, рассчитанных на различные погодные условия и разнообразные покрытия: от дорог крупного мегаполиса до узких пешеходных тротуаров. Заместитель директора Торгового дома «УЗПМ» Дмитрий Зайничковский отметил, что колебания температуры около 0° C, характерные для северных регионов, требуют применения реагентов нового поколения.

«В Санкт-Петербурге особенно заметны последствия влажного климата и частых оттепелей. Стандартные пескосоляные смеси не успевают справляться с обледенением и нередко приводят к пылевому загрязнению. «Бионорд» же эффективно плавит лёд, не повреждает обувь, лапы животных и обеспечивает экономию за счёт меньшего расхода», — объяснил Дмитрий Зайничковский.

Экспозиция УЗПМ включала как противогололёдные продукты нового поколения, так и решения для межсезонья: «Бионорд Шампунь» и «Бионорд Антипыль». Первый в несколько раз повышает качество мойки улично-дорожной сети, удаляя нефтяные пятна и дорожную грязь, а второй связывает мельчайшие частицы пыли, препятствуя их повторному распространению.

Все продукты УЗПМ классифицируются как малоопасные (IV класс) и прошли необходимые испытания, что подтверждено полным пакетом разрешительной документации.

Реклама. ООО «Уральский завод противогололедных материалов». erid: 5C7FMwReQKpJ3U94hg576dcr5aiGEHEjbDXreKXXzx7aCGdY8Z29BykhK8bzHPqm

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.