«Уралкалий» — лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Главный энергетик компании Алексей Рюмкин стал «Лучшим энергетиком Западного Урала-2024», руководитель проектов энергосбережения ПАО «Уралкалий» Максим Калнынь отмечен как «Лучший энергоменеджер Западного Урала-2024».

Организатором конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала совместно с Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края и Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

В конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий. При подведении итогов оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоёмкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологические аспекты.

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» уделяет большое внимание рациональному потреблению энергетических ресурсов. В компании реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности производства на 2024-2028 годы. Мероприятия в рамках программы позволяют добиваться положительных результатов в энергопотреблении, а также снижать нагрузку на окружающую среду.

Добавим, что в рамках программы энергосбережения в 2024 году в «Уралкалии» завершён проект по отказу от мазута в качестве резервного топлива в котельном цехе на СКРУ-1, модернизирована главная вентиляторная установка на руднике БКПРУ-4, заменено 9 км теплоизоляции, реализован проект по математической модели системы оборотного водоснабжения БКПРУ-4, установлено 9 частотных преобразователей на технологические приводы.

Реализация программы к 2028 году позволит сократить расходы электроэнергии минимум на 3,4%, а также сократить расходы природного и попутного газа на 4,9%.

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