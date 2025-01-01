За I квартал СвЖД выплатила в бюджет Пермского края 0,6 млрд рублей Всего магистраль направила в бюджеты регионов присутствия 3,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

РЖД

За первый квартал 2025 года Свердловская железная дорога, вместе со своими филиалами, выплатила в казну Пермского края 0,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В общей сложности за первые три месяца текущего года магистраль направила в бюджеты регионов присутствия 3,4 млрд руб. Из них в Свердловскую область поступило 1,5 млрд руб., в Тюменскую область и Ханты-Мансийский АО — по 0,6 млрд руб., а в Ямало-Ненецкий АО — 0,1 млрд руб.

В течение первых трёх месяцев 2025 года СвЖД выплатила в бюджеты всех уровней и государственные фонды социального страхования 8,2 млрд руб., что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также подчёркивается, что ОАО «РЖД» является ключевым заказчиком для промышленности в регионах. В 2025 году планируется закупить у предприятий Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО продукцию на общую сумму 62,17 млрд руб., включая современные поезда и вагоны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.