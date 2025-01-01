Стоимость долгосрочной аренды в Перми снизилась за квартал на 7,7% За март — на 2,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным «Яндекс Аренда», в Перми медианная стоимость аренды квартир в марте 2025 года составила 29 тыс. руб., что на 2,7% ниже, чем в феврале, и на 7,7% ниже, чем в конце 2024 года. Количество сдаваемых квартир не изменилось по сравнению с февралём, но увеличилось на 6,3% по сравнению с декабрём 2024 года. Интерес к аренде тоже немного вырос, так как количество просмотров объявлений увеличилось на 6,3% по сравнению с декабрём 2024 года.

Если говорить в целом о городах-миллионниках, то в марте 2025 года медианная цена на аренду квартир составила 34 тыс. руб., что на 2,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,5% меньше, чем в конце прошлого года.

Роман Жуков, руководитель «Яндекс Аренда», отметил, что спрос на долгосрочную аренду стабилен, а активность арендаторов за квартал выросла на 30%. Однако предложение квартир тоже растёт (на 4,2% по сравнению с февралём и на 28% по сравнению с декабрём 2024 года), что приводит к увеличению времени экспозиции самых дешёвых квартир и, как следствие, к снижению медианной стоимости.

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