В Перми суд заставил банк на Компросе убрать кондиционеры с фасада дома Поделиться Твитнуть

В судебные органы поступило заявление от жильца дома №70 по Комсомольскому проспекту в Перми. Причиной обращения послужила установка сплит-систем на внешней стене здания банковским учреждением, арендующим помещение на первом этаже, без получения согласия всех собственников жилья.

Согласно законодательству (ст. 36 ЖК РФ), фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу, и его использование требует одобрения общего собрания владельцев квартир. Суд признал действия банка неправомерными, поскольку установка кондиционеров была произведена без соответствующего разрешения.

В районном отделе судебных приставов велось исполнительное производство, обязывающее банк демонтировать семь внешних блоков кондиционеров и восстановить фасад здания в местах их крепления.

Как сообщили в ГУФССП по региону, несмотря на официальное уведомление руководства банка о решении суда, требования исполнительного документа не были выполнены в установленный срок. В результате судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Наложение штрафа стимулировало исполнение судебного решения, и вскоре кондиционеры были сняты, а фасад дома восстановлен до первоначального состояния.

Согласно 2ГИС, в здании располагается офис банка ВТБ.

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