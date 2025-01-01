Лжесотрудники Банка России предлагают пермякам закрыть «международный счёт» Жителей Прикамья просят не реагировать на такие сообщения Поделиться Твитнуть

Злоумышленники разработали новую мошенническую схему, используя упоминание Центрального Банка России. Они рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения регулятора, с указанием персональных данных получателя. Об этом предупредили в ЦБ РФ.

В этих письмах мошенники утверждают, что у жертвы якобы имеется активный счёт в европейском банке с крупной суммой. Они настаивают на закрытии этого "международного счёта" и предлагают перевести средства, обещая сохранить процентный доход. Для этого, по их словам, необходимо использовать наиболее крупный счет в российском банке. Для получения дальнейших инструкций жертву просят ответить на письмо или связаться с мошенниками через мессенджеры. В некоторых случаях к письмам прилагаются фишинговые ссылки, ведущие на сайты, где предлагается ввести личные и банковские данные под предлогом идентификации и закрытия счёта.

Отказ от закрытия счёта, как утверждают мошенники, чреват крупным штрафом, арестом имущества или принудительным удержанием из заработной платы. Впоследствии полученные данные могут быть использованы для кражи денег или оформления кредитов.

Более того, фишинговая ссылка может содержать вредоносное ПО, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя, предоставляя злоумышленникам удаленный доступ к банковским приложениям.

Чтобы защититься от негативных последствий в ЦБ рекомендуют не отвечать на подобные письма, не переходить по ссылкам и не предоставлять личную или финансовую информацию. Сотрудники Банка России не звонят гражданам, не рассылают копии документов, не запрашивают персональные данные и не предлагают совершать операции со счетами.

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