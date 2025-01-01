УЗПМ представил материалы «Бионорд» нового поколения на конференции Ассоциации «РАДОР» в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», презентовал современные решения для зимнего и межсезонного содержания дорог на 21-й ежегодной конференции Ассоциации «РАДОР».

Мероприятие прошло 9 и 10 апреля в Перми и объединило свыше 200 специалистов из 27 регионов России, в том числе представителей дорожных ведомств, подрядных организаций и научных учреждений.

Вниманию аудитории были представлены несколько продуктов, разработанных для разных климатических условий и типов дорожного покрытия: «Бионорд Универсальный», «Бионорд Двухфазный» и «Бионорд Мосты».

По словам советника генерального директора по развитию УЗПМ Евгения Немировского, задачи современных противогололёдных материалов выходят за рамки простого удаления гололёда.

«Передовые материалы обязаны не только эффективно устранять наледь, но и щадяще воздействовать на дорожное полотно и окружающую среду, а также позволять оптимально использовать бюджетные средства. В линейке «Бионорд» мы объединили все эти аспекты: дорожные службы могут быстрее приводить трассы в порядок, снижая расходы на ремонт и сохраняя дорожную разметку. Всё это в итоге повышает безопасность движения и комфорт для всех участников дорожного трафика», — отметил Евгений Немировский.

Материалы «Бионорд» создаются на основе технологии «единой гранулы», сочетающей природные соли с антикоррозионными и биофильными добавками. Такой подход обеспечивает высокую скорость таяния льда, пролонгированный антигололёдный эффект и соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020. Наличие полного пакета разрешительной документации упрощает внедрение продуктов в дорожную отрасль, а бережное отношение к покрытию и окружающей среде делает их особенно актуальными в регионах с интенсивным трафиком и суровым климатом.

Противогололёдные материалы «Бионорд» используются в более 50 регионах Российской Федерации и удостоены наград «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века» и других престижных премий.

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