Возле школы в Перми местный житель напал на несовершеннолетнюю Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Орджоникидзевском районе Перми мужчина напал на девочку вблизи школы № 37 на ул. Кабельщиков. Информация о нападении была опубликована в группе «Редакция Гайва» ВКонтакте. Автор публикации утверждал, что 9 апреля в 18:30-18:40 мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, атаковал девочку. По словам очевидца, та сумела убежать. Автор призвал пострадавшую или её законных представителей обратиться в правоохранительные органы для привлечения злоумышленника к ответственности.

В ГУ МВД по Пермскому краю журналисту perm.aif.ru предоставили комментарии относительно инцидента. Согласно их заявлению, 9 апреля в полицию Орджоникидзевского района поступило сообщение о неправомерных действиях.

«На месте был обнаружен мужчина в состоянии опьянения, — рассказали полицейские. — За совершение административного правонарушения стражи порядка доставили его в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Перми».

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