Пермская ЦБК отгрузила за рубеж более 15 тысяч тонн бумажной продукции Крупнейшими покупателями стали Китай, Казахстан и Азербайджан Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В 2024 году Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) отгрузила за границу свыше 15,5 тыс. тонн бумажной продукции. Основными импортёрами стали компании из Китая, Казахстана и Азербайджана, сообщили в региональном министерстве экономики.

Как отметил Юрий Марков, возглавляющий ПЦБК, развитие международного партнёрства является приоритетом в стратегии компании. В настоящее время специалисты комбината готовятся к поездке в Китайскую Народную Республику для обмена опытом с китайскими коллегами и участия в профильных мероприятиях.

Кроме того, Марков сообщил о планах по установке нового оборудования и модернизации действующих производственных линий на ПЦБК в ближайшей перспективе. Данные улучшения позволят увеличить ежемесячный выпуск гофроупаковки на 2,8 млн кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.