После нападения бродячих собак на школьниц в Пермском крае будет возбуждено уголовное дело Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Как сообщает информационный центр Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бродячих собак на двух школьниц в д. Лужково Пермского края.

Ранее прокуратура начала процессуальную проверку по фактам, появившимся в социальных сетях 5 апреля. В д. Лужково Очёрского округа собаки погнались за школьницами, которые, спасаясь от преследования, забежали в пруд и оставались по пояс в холодной воле, пока собаки не потеряли к ним интерес.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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