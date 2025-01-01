На площадке «Пермь ЭКСПО» в Перми проходит всероссийская конференция работников автодорожной отрасли Поделиться Твитнуть

На площадке «Пермь ЭКСПО» 9 и 10 апреля проходит 21-я ежегодная конференция «Современные технологии — российским дорогам: ремонт и содержание автомобильных дорог» Ассоциации «РАДОР». Это одно из главных событий года для профессионалов дорожной отрасли.

Конференция собирает ведущих специалистов дорожно-строительной и автодорожной отраслей, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Заинтересованные профессионалы обсуждают вопросы ремонта и строительства дорог; среди рассматриваемых тем — изменения в нормативно-правовой базе и внедрение интеллектуальных систем на дорогах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём выступлении на форуме поблагодарил Росавтодор и Ассоциацию «РАДОР» за оказанное доверие — выбор пермской площадки для проведении форума — и пожелал его участникам продуктивной работы.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Транспортные системы и логистика — важнейшие составляющие экономики нашей страны. Пермский край в этой области демонстрирует изменения в лучшую сторону. Строим крупные дорожные развязки как в краевой столице, так и в территориях региона. Улучшаем технологии выполнения дорожных работ: например, строим путепроводы и при этом не останавливаем движение по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Отдельная задача — выполнение показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках мы активно внедряем интеллектуальные транспортные системы: умные светофоры и системы видеонаблюдения; устанавливаем дорожные знаки и освещение. Всё это повышает безопасность на наших дорогах и улучшает комфорт пассажиров в общественном транспорте.

За пять лет на 30% увеличилось число дорог в нормативном состоянии. Делать дороги качественнее помогают общественный контроль и работа с обращениями жителей. Сегодня обсудили успешные практики вместе с председателем краевой Общественной палаты Лилией Ширяевой.

Помогаем и нашим муниципалитетам: переводим грунтовые дороги в асфальт, устанавливаем освещение на региональных дорогах — с этого года запустили соответствующую программу — «Светлый край».

Впечатлениями о работе форума глава региона поделился в своём телеграм-канале.

Среди главных вопросов первого дня работы форума — обсуждение нормативного регулирования дорожной деятельности и содержания дорог в регионе. Эксперты рассмотрели результаты, полученные в ходе инспекций, занимавшихся проверкой качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту трасс регионального значения; обсудили новые требования к дорожному строительству, поделились опытом применения современных материалов.

Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края :

— Пермский край в последние годы активно реализует дорожные проекты, модернизирует инфраструктуру и внедряет новые технологии. На юге края уже сейчас начался дорожный сезон, в то время как на севере до сих пор активно задействована снегоуборочная техника. Нам есть, чем поделиться с коллегами: разнообразие погодных условий края дает уникальный опыт ремонта и содержания дорожного покрытия.

На главном деловом событии форума — пленарном расширенном заседании Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве — обсудили национальный проект «Инфраструктура для жизни», а также перспективы развития дорожного хозяйства до 2035 года.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, среди важнейших задач, стоящих перед дорожным хозяйством Российской Федерации, — развитие транспортной инфраструктуры на принципах «бесшовной» логистики и создание комфортной и безопасной среды для жизни граждан России.

Ренат Гайнетдинов, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации, рассказал о совершенствовании нормативно-правовой базы и мерах поддержки дорожного хозяйства в 2025 году. Георгий Гончаров, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ, сообщил о результатах апробации новых технологий и материалов на дорожных объектах федеральной дорожной сети за период с 2016 по 2024 годы.

Пермский край активно присутствует на всех событиях форума «РАДОР»: так, опыт применения инновационных материалов и технологий при выполнении дорожных работ обсуждался на примере объектов ФКУ Упрдор «Прикамье». Среди выступлений был доклад, посвящённый методам и технологиям, применяемым в содержании региональной сети и дорог Центрального планировочного района Перми. Представители региона поделились опытом создания Дорожно-эксплуатационной службы Пермского края.

Помимо деловой программы, в рамках конференции проходит выставка современной дорожно-строительной техники, в том числе и предоставленной предприятиями Пермского края.

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