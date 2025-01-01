Суд закрыл точку общепита в Нытве Пермского края Обнаружены нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В ходе совместной выездной проверки, проведённой специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратуры Нытвенского округа в отношении ИП Живайкиной, осуществляющей деятельность в нестационарном пункте питания по адресу: Нытва, ул. Карла Маркса, 62, были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм.

Установлено, что в заведении отсутствуют исправные системы горячего и холодного водоснабжения, производственный процесс осуществляется без необходимой технологической документации, а у работников нет медицинских книжек с актуальными отметками о гигиеническом обучении, медосмотрах и прививках.

По итогам инспекции был составлен протокол об административном нарушении и передан в Нытвенский районный суд.

Решением суда ИП Живайкина была признана виновной по ст. 6.6 КоАП РФ. Работа нестационарного объекта питания приостановлена на 60 суток.

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