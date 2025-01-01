Житель Прикамья выиграл в лотерею 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото "Столото"

Как сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото», 8 апреля в розыгрыше гослотереи «Рапидо Драйв» главный приз в размере 2 625 435 руб. достался участнику из Пермского края. Он же, выбрав дополнительные числа в билете, увеличил свой выигрыш на 325,4 тыс. руб., получив в итоге 2 950 835 руб.

Отмечается, что победитель пока не явился за своим призом в лотерейный центр «Столото». Известно только, что билет стоимостью 8 250 руб. был приобретён через мобильное приложение.

Напомним, несколькими днями ранее, 2 апреля, в лотерее «Проще, чем дважды два» также был разыгран главный приз в размере более 1 млн руб. И в этом случае победителем тоже стал житель Пермского края.

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