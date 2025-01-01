Производство роботов-газонокосилок запущено в Перми Техника на гусеничной платформе может развивать скорость до 20 км/ч Поделиться Твитнуть

Пермские инженеры из команды Teeny Toons, известные по участию в международной «Битве роботов», начали выпуск роботов-газонокосилок. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Главная цель этих автоматизированных устройств – уборка заросших участков, куда сложно добраться крупной технике. Они способны работать до восьми часов, эффективно очищая небольшие территории.

Робот под названием Senobot базируется на гусеничной платформе, развивающей скорость до 20 км/ч. Он оснащён роторным механизмом для кошения травы, самостоятельно очищающим территорию от высокой растительности. Встроенный компьютер передаёт сигналы на систему управления, состоящую из пульта ДУ и FPV-очков, отображающих изображение с камеры на корпусе робота.

Дмитрий Абдулов, капитан Teeny Toons, отметил, что идея проекта родилась во время участия в чемпионате.

Разработчики подчёркивают, что их разработка не конкурирует с большими тракторами, а, скорее, является альтернативой ручным косилкам. Senobot также может использоваться для очистки газонов, дорожек и других труднодоступных мест от снега.

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